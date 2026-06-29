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В Минбезопасности США пообещали лишенным защиты мигрантам купить билет до родины

Иммигрантам, находящимся в США со статусом временной защиты (TPS), следует либо легализоваться на постоянной основе, либо покинуть страну, заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин. Он пообещал, что власти США помогут с переездом тем, кто решится вернуться на родину.

Иммигрантам, находящимся в США со статусом временной защиты (TPS), следует либо легализоваться на постоянной основе, либо покинуть страну, заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин. Он пообещал, что власти США помогут с переездом тем, кто решится вернуться на родину.

«Мы фактически предоставим вам билет на самолет, а также около $2100, чтобы помочь вам обустроиться на новом месте по прибытии», — заявил господин Маллин в эфире телеканала CNN (цитата по Reuters).

Господин Маллин обратился с таким призывом после того, как на прошлой неделе Верховный суд разрешил Белому дому отзывать статус временно охраняемых лиц у 350 тыс. человек, прибывших из Гаити, и 6100 граждан Сирии.

TPS предоставляется иностранцам, на родине которых произошли масштабные катаклизмы, войны или другие гуманитарные катастрофы. Многие из тех, кто получил этот статус, живут и работают в США годами.

Граждане Гаити получили его еще в 2010 году из-за разрушительного землетрясения магнитудой 7,0. Сирийцы — в 2012-м из-за гражданской войны на родине. С тех пор Вашингтон регулярно продлевал эти меры — в последний раз это произошло в 2024 году при президенте Джо Байдене.

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