В Минбезопасности США пообещали лишенным защиты мигрантам купить билет до родины

Граждане Гаити получили его еще в 2010 году из-за разрушительного землетрясения магнитудой 7,0. Сирийцы — в 2012-м из-за гражданской войны на родине. С тех пор Вашингтон регулярно продлевал эти меры — в последний раз это произошло в 2024 году при президенте Джо Байдене.