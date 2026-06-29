В Китае 13 человек пострадали при землетрясении

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,5 в юго-западной провинции Сычуань.
Об этом сообщила пресс-служба города Ибинь.
Эпицентр подземных толчков находился вблизи посёлка Шахэ уезда Гао, в городском округе Ибинь.
После землетрясения городской штаб по ликвидации последствий активировал третий из четырёх уровней экстренного реагирования, где первый уровень считается наивысшим.
Около 200 человек были эвакуированы и размещены в безопасном месте.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 1450.
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