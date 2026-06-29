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Командир Задон: окруженные банды ВСУ в Константиновке дезорганизованы

Остатки украинской армии превратились в прячущиеся в подвалах разрозненные группы, сообщил российский военнослужащий.

КОНСТАНТИНОВКА /Донецкая Народная Республика/, 29 июня. /ТАСС/. Окруженные остатки ВСУ в Константиновке потеряли управление, превратились в разрозненные группы, прячущиеся в подвалах. Об этом ТАСС сообщил командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Задон.

«Сейчас они [ВСУ] из себя представляют разрозненные группы, остатки. Все, что пытается зайти, уничтожается на подходе. Да и желания как такового зайти уже нет у них», — сказал Задон.

Командир батальона, командующий штурмовиками в городе, отметил, что остатки украинских сил безуспешно пытаются сдержать натиск российских войск. «В городе остались просто разрозненные банды, которые прячутся в подвалах где-то в домах, потому что город большой на самом деле, Константиновка. Происходит уже кропотливая работа по зачистке города», — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что город находится в окружении, внутри него идут бои. Кроме того, оставшийся противник выявляется и уничтожается силами российских подразделений.