Потомок Бисмарка рассказал, что большинство людей в ФРГ не считают РФ врагом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Большинство граждан ФРГ не верят в угрозу со стороны России, несмотря на усилия мейнстримных немецких СМИ. Такое мнение выразил в интервью ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.
«Радостная новость заключается в том, что большинство людей в Германии — более 70% — не боятся [президента РФ Владимира] Путина и не боятся Россию. Это устойчивое мнение среди людей: Россию не видят врагом. Мейнстримные медиа и политики пытаются создать такую картинку о России, потому что они не могут иначе оправдывать свою собственную внутреннюю политику», — отметил он.
По словам Бисмарка, Германия испытывает значительные проблемы в сферах здравоохранения и социальной политики, так как эти расходы «больше нечем оплачивать». «Мы выкидываем деньги по всему миру, и особенно на Украине, и они исчезают. И люди это ощущают, они говорят: мы хотим снова быть в первую очередь немцами, а уже потом европейцами, понимаете?» — констатировал он.
«Это означает, что европейская идея отступает, потому что ЕС проводит такой жесткий курс в отношении восточных стран — против Венгрии, Словакии, и не замечает, что тем самым уничтожает идею Европы, поскольку эта идея всегда была мирной, — продолжил Бисмарк. — А они превращают ее в военную, чего люди не хотят. Поэтому есть очень хорошие шансы организовать давление на политику Германии именно со стороны граждан».
Полный текст интервью будет опубликован в 09:45 мск.