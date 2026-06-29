По словам Бисмарка, Германия испытывает значительные проблемы в сферах здравоохранения и социальной политики, так как эти расходы «больше нечем оплачивать». «Мы выкидываем деньги по всему миру, и особенно на Украине, и они исчезают. И люди это ощущают, они говорят: мы хотим снова быть в первую очередь немцами, а уже потом европейцами, понимаете?» — констатировал он.