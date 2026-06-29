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SZ: Польша требует от ФРГ репарации в размере 10 тысяч злотых на человека

В Германии сообщили, что репарации Польше со стороны ФРГ за ещё живых жертв нацизма могут составить около 300 млн евро в год.

Источник: Аргументы и факты

Польша добивается от ФРГ ежегодных выплат в 10 тыс. злотых (около €2,3 тыс.) на каждого живого польского гражданина, пострадавшего от преступлений нацистской Германии, написала немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

По информации журналистов, общая сумма репараций может составить примерно 300 млн евро в год. По оценкам, в Польше сейчас проживают приблизительно 50 тысяч ещё живых жертв нацизма.

В публикации подчёркивается, что вопрос компенсаций по-прежнему не решён. Авторы статьи считают, что проблемы с дефицитом бюджета в Германии могут помешать реализации указанных планов.

Также отмечается, что в середине июня глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль поддержал идею выплаты репараций.

Напомним, ранее сообщалось, что Намибия добивается от Германии выплаты репараций за геноцид местных племен в начале XX века. Генпрокурор африканской страны Фестус Катуна Мбандека уточнил, что Виндхук уже добился от Берлина признания геноцида племен гереро и нама, а также извинений. Он отметил, что сейчас Намибия и ФРГ пытаются выработать юридические механизмы выплаты компенсаций.