SZ: Польша требует от ФРГ репарации в размере 10 тысяч злотых на человека

Напомним, ранее сообщалось, что Намибия добивается от Германии выплаты репараций за геноцид местных племен в начале XX века. Генпрокурор африканской страны Фестус Катуна Мбандека уточнил, что Виндхук уже добился от Берлина признания геноцида племен гереро и нама, а также извинений. Он отметил, что сейчас Намибия и ФРГ пытаются выработать юридические механизмы выплаты компенсаций.