SZ: Польша требует от ФРГ репарации в размере 10 тысяч злотых на человека

Польша добивается от ФРГ ежегодных выплат в 10 тыс. злотых (около €2,3 тыс.) на каждого живого польского гражданина, пострадавшего от преступлений нацистской Германии, написала немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
По информации журналистов, общая сумма репараций может составить примерно 300 млн евро в год. По оценкам, в Польше сейчас проживают приблизительно 50 тысяч ещё живых жертв нацизма.
В публикации подчёркивается, что вопрос компенсаций по-прежнему не решён. Авторы статьи считают, что проблемы с дефицитом бюджета в Германии могут помешать реализации указанных планов.
Также отмечается, что в середине июня глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль поддержал идею выплаты репараций.
Напомним, ранее сообщалось, что Намибия добивается от Германии выплаты репараций за геноцид местных племен в начале XX века. Генпрокурор африканской страны Фестус Катуна Мбандека уточнил, что Виндхук уже добился от Берлина признания геноцида племен гереро и нама, а также извинений. Он отметил, что сейчас Намибия и ФРГ пытаются выработать юридические механизмы выплаты компенсаций.