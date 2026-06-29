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Иран отменил технические переговоры с США после обмена ударами

Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном, которые должны были состояться 28 июня. Это произошло из-за обмена ударами с силами США, рассказал член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли.

Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном, которые должны были состояться 28 июня. Это произошло из-за обмена ударами с силами США, рассказал член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли.

«Сегодняшние технические переговоры были отменены Ираном, и мы в них не участвовали. Первая причина отмены — недавние ночные столкновения, а вторая — ожидание выполнения определенных условий, таких как возможность вывода заблокированных средств», — указано в заявлении (цитата по IRIB).

США вчера и позавчера обстреливали территорию исламской республики из-за того, что Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе. Тегеран отвечал тем же, нанося удары по американским базам на Ближнем Востоке.

По информации Axios, вчера США и Иран все же согласились прекратить взаимные обстрелы. Как сообщают источники издания, стороны планируют встретиться в столице Катара 30 июня для обсуждения спора вокруг судоходства в Ормузском проливе.

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