Ученый рассказал, где лучше всего наблюдать серебристые облака

По словам ученого, серебристые облака лучше всего видны в средней полосе России (на широте от 50 до 60 градусов) в июне и июле. В это время температура в верхней мезосфере на высоте 80−85 километров может опускаться ниже порога в 145 К, при котором на этих высотах могут образовываться ледяные частицы, и, подсвеченные Солнцем, они и становятся тем, что называют серебристыми облаками.