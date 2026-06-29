В Кремле ответили на слухи о панике Лукашенко из-за заявлений Зеленского: «Грубые окрики»

«Когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются, но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», — отметил президент в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.