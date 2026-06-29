Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поддается никакой панике из-за резких высказываний киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются, но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», — отметил президент в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
По словам Путина, подобные заявления Киева, которые многие трактуют как попытку втянуть Белоруссию в военный конфликт, не вызывают у руководства республики паники, но являются серьезным поводом для беспокойства.
Ранее российский глава назвал Белоруссию потенциальной страной для возможных переговоров по украинскому урегулированию.
Как сообщала Junge Welt, действия Зеленского в отношении Белоруссии сравнимы с тактикой нацистской Германии времен Третьего рейха.