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1000 км от Токио: Япония впервые развернула ракеты на своём самом восточном острове

Сухопутные силы самообороны Японии впервые развернули противокорабельные комплексы «Тип-12» на острове Минамиторисима. О передислокации техники объявило командование Сил самообороны.

Источник: Life.ru

Помимо пусковых установок, на место доставили разведывательные дроны Scan Eagle II, необходимые для наведения на цель. Технику уже выгрузили, однако сами боеприпасы пока остаются в арсеналах.

Стрельбовые испытания запланированы на следующий финансовый год, который стартует в апреле 2028-го. Только тогда комплексы получат полную загрузку ракет. До того момента они будут отрабатывать взаимодействие с беспилотниками вхолостую.

Выбор локации нетипичен для японских военных. Минамиторисима находится в Тихом океане на удалении более тысячи километров от основной территории страны. Это самая восточная точка, формально подконтрольная Токио.

До недавнего времени остров использовался преимущественно как метеорологическая станция и место гнездования птиц. Теперь инфраструктура усилена ударными системами с дальностью поражения, которая перекрывает обширную акваторию.

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