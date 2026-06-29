1000 км от Токио: Япония впервые развернула ракеты на своём самом восточном острове

Помимо пусковых установок, на место доставили разведывательные дроны Scan Eagle II, необходимые для наведения на цель. Технику уже выгрузили, однако сами боеприпасы пока остаются в арсеналах.
Стрельбовые испытания запланированы на следующий финансовый год, который стартует в апреле 2028-го. Только тогда комплексы получат полную загрузку ракет. До того момента они будут отрабатывать взаимодействие с беспилотниками вхолостую.
Выбор локации нетипичен для японских военных. Минамиторисима находится в Тихом океане на удалении более тысячи километров от основной территории страны. Это самая восточная точка, формально подконтрольная Токио.
До недавнего времени остров использовался преимущественно как метеорологическая станция и место гнездования птиц. Теперь инфраструктура усилена ударными системами с дальностью поражения, которая перекрывает обширную акваторию.
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