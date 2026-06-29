Путин: Предложение Киева по четырём регионам позволит ВСУ перебросить силы

Путин пояснил, что украинская сторона выдвинула инициативу о проведении боевых столкновений только в пределах Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, это позволило бы ВСУ снять подразделения с Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков государственной границы, и перебросить их на указанные направления. Президент подчеркнул, что Москва не намерена способствовать укреплению позиций украинской армии.