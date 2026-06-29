Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 1450 человек

Более 25 тыс. человек, среди которых спасатели, полицейские и медики, продолжают работать над ликвидацией последствий. По словам госпоина Родригеса, в спасательной операции также участвуют 2624 иностранных спасателя, а также представители международных делегаций.
Эпицентры землетрясений находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Разрушения зафиксированы в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где минимум 100 зданий были разрушены до основания. Штат передали под контроль военных. По информации РИА Новости, при землетрясении пострадали трое россиян.