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Внедрение ИИ способно ускорить рост экономики России до 2,5%

Активное внедрение искусственного интеллекта увеличит потенциал роста российской экономики с полутора до 2−2,5%, заявил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

Активное внедрение искусственного интеллекта увеличит потенциал роста российской экономики с полутора до 2−2,5%, заявил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

Об этом Исаков рассказал в интервью «Ведомостям».

По его словам, на фоне других государств Россия уверенно смотрится в сфере внедрения ИИ, однако ещё отстаёт от таких крупных экономик, как США и Китай.

Эксперт ожидает, что после 2027 года экономика начнёт расти быстрее консенсус-прогнозов за счёт «агрессивного» внедрения технологий, чему способствует уже созданная инфраструктура.

«Мы считаем, что наш потенциал роста составляет 2−2,5% вместо исторических 1,5% за счёт внедрения ИИ», — сказал Исаков.

Он добавил, что технологии позволят повысить качество инноваций, дешевле разрабатывать лекарства и добиваться более фундаментальных прорывов. Рутинные функции перейдут к ИИ, а работники смогут сосредоточиться на сложных задачах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ, включая платформы с государственным участием.

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