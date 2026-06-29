FT: США задумали производить ракеты по системе «Макдональдса»

Соединенные Штаты предпринимают шаги по созданию инфраструктуры для масштабного выпуска ракет, компенсируя истощение запасов, вызванное вооруженным конфликтом с Ираном, сообщает Financial Times.
Руководитель оборонной группы Co-Aspire Дуг Дененни сообщил, что его компания планирует организовать массовое производство боеприпасов по аналогии с системой работы сети ресторанов McDonalds — без использования сложного оборудования и с четкими пошаговыми инструкциями.
«Все это подготовлено на случай, если нам придется действовать очень быстро. Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале. Это как McDonalds», — пояснил он.
По данным FT, опыт боевых действий в Иране продемонстрировал, что запасы боеприпасов быстро сокращаются в условиях интенсивных обстрелов, а их производство по прежним технологиям требует значительных временных и финансовых затрат. В этой связи США пересматривают свою стратегию, делая акцент на массовом применении недорогих ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что США нанесли удары по десяти военным целям Ирана в Ормузском проливе.