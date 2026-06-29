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FT: США задумали производить ракеты по системе «Макдональдса»

США пытаются выстроить систему массового производства ракет.

Соединенные Штаты предпринимают шаги по созданию инфраструктуры для масштабного выпуска ракет, компенсируя истощение запасов, вызванное вооруженным конфликтом с Ираном, сообщает Financial Times.

Руководитель оборонной группы Co-Aspire Дуг Дененни сообщил, что его компания планирует организовать массовое производство боеприпасов по аналогии с системой работы сети ресторанов McDonalds — без использования сложного оборудования и с четкими пошаговыми инструкциями.

«Все это подготовлено на случай, если нам придется действовать очень быстро. Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале. Это как McDonalds», — пояснил он.

По данным FT, опыт боевых действий в Иране продемонстрировал, что запасы боеприпасов быстро сокращаются в условиях интенсивных обстрелов, а их производство по прежним технологиям требует значительных временных и финансовых затрат. В этой связи США пересматривают свою стратегию, делая акцент на массовом применении недорогих ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по десяти военным целям Ирана в Ормузском проливе.

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