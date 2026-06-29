Генерал Бужинский назвал приоритетную цель для ударов ВС РФ по Украине

«Наши удары по железнодорожной инфраструктуре Украины значительно выросли. За первый квартал этого года по ней били 541 раз, повредили 1718 объектов. По данным самого Киева, за время боевых действий было повреждено или уничтожено около 300 локомотивов. Причем если за весь 2025 год целью стали 128 локомотивов, то только за первый квартал этого года — 81. То есть тем нарастает», — отметил Бужинский.