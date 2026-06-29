Генерал Бужинский назвал приоритетную цель для ударов ВС РФ по Украине

Атакам ВСУ по объектам ОПК и топливной инфраструктуры нужно противопоставить усиление российских ударов, считает генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
«Для этого есть все средства. Наши возможности по производству беспилотников превышают возможности даже объединенной Европы. Мы можем усилить удары по украинской транспортной инфраструктуре, средствам доставки оружия», — сказал Бужинский в интервью aif.ru.
По словам генерала, уничтожить мосты через Днепр, ещё советской постройки, задача очень непростая, но нарушить железнодорожную логистику, особенно на Западной Украине, ВС РФ вполне по силам.
«Наши удары по железнодорожной инфраструктуре Украины значительно выросли. За первый квартал этого года по ней били 541 раз, повредили 1718 объектов. По данным самого Киева, за время боевых действий было повреждено или уничтожено около 300 локомотивов. Причем если за весь 2025 год целью стали 128 локомотивов, то только за первый квартал этого года — 81. То есть тем нарастает», — отметил Бужинский.
Генерал считает выбор локомотивов в качестве цели закономерным. «В отличие от тяговых подстанций и мостов, локомотив — ресурс, который очень трудно восстановить. С Запада локомотивы особо не подгонишь — колея разная. Так что наши военные выбрали правильную цель», — заключил военный эксперт.
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