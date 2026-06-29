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Зеркальный пруд в Вашингтоне продолжает цвести

РИА Новости: Зеркальный пруд в Вашингтоне продолжает цвести.

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Зеркальный пруд в центре Вашингтона, являющийся одной из самых узнаваемых достопримечательностей американской столицы, не удается довести до того вида, который требовал президент США Дональд Трамп: водоем активно цветет, чем привлекает внимание туристов, передает корреспондент РИА Новости.

Пруд и прилегающий парк огорожены двухметровым забором, на нем закреплены предупреждения об опасности «взрывчатых веществ» — подробности не уточняются, а также обещание открыть водоем к предстоящему 4 июля Дню независимости США.

Пруд заметно зеленого цвета, на его поверхности куски тины и мусор. Рядом ощущается устойчивый запах затхлости. Совсем не видно уток, для которых водоем был излюбленным местом. До 250-летия США осталось меньше недели.

Помимо забора и камер видеонаблюдения от чрезмерного внимания и посягательств туристов пруд охраняют офицеры полиции парков и бойцы национальной гвардии в большом количестве.

В апреле Трамп объявил, что власти отремонтируют пруд между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на «синий цвет флага США», чтобы и вода приобрела такой же оттенок. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы.

После заявления президента США о порче группой лиц нового покрытия на дне водоема, вдоль пруда появились системы видео наблюдения. Вандалы, по словам Трампа, прорезали борозду в более чем 90 метров в фасаде бассейна и залили в него агрессивные химикаты.

На позапрошлой неделе расходы на реновацию достопримечательности американские СМИ оценивали в 16 миллионов долларов.

Зеркальный пруд — знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь «У меня есть мечта». Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.

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