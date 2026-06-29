«Гениальный ход»: в ЕС высказались об итогах встречи Путина и Лукашенко

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко поставила Киев в опасное положение своей секретностью, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
«Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Нет подробностей о том, что они обсуждали, но, я думаю, можно предположить, учитывая недавние события», — сказал он.
По словам эксперта, Украина оказалась не готова к тому, что все угрозы Владимира Зеленского не подействовали на Минск.
«Именно так и работают настоящие партнеры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!» — иронично подытожил Христофору.
Вчера Путин рассказал, что в ходе недавнего визита Лукашенко в Россию общался с ним более суток. Он назвал дискуссию удачной и содержательной.