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«Подпишет приговор»: Офицер США предрёк Зеленскому капитуляцию за 30 дней в случае атаки на Белоруссию

Отставной офицер армии США Дэвид Пайн заявил, что наступление украинских войск на территорию Белоруссии приведёт к быстрому поражению Украины. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

По его словам, атака на Белоруссию приведёт к наступлению российских войск численностью 200−300 тысяч военных на Киев.

«Тогда Украина будет вынуждена вывести все свои войска из юго-восточной части страны для защиты столицы, что позволит российским войскам захватить восточную половину страны и заставит Украину капитулировать перед Россией в течение 30 дней», — пишет он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции. Ключевую роль в ней должна сыграть СБУ и её Центр специальных операций «Альфа». Согласно словам эксперту, главной целью объявленной операции может стать Белоруссия. По его словам, Запад может быть заинтересован в создании напряжённости на белорусском направлении, чтобы затормозить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Напомним, в июне обострилась ситуация на границе Украины и Белоруссии. В Минске заявили, что не желают быть втянутыми в конфликт, но предупредили, что в случае атаки противостояние приобретёт «новое качество». На этом фоне в ОДКБ констатировали обострение обстановки, отметив, что пролёты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой.

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