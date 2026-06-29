«Подпишет приговор»: Офицер США предрёк Зеленскому капитуляцию за 30 дней в случае атаки на Белоруссию

Напомним, в июне обострилась ситуация на границе Украины и Белоруссии. В Минске заявили, что не желают быть втянутыми в конфликт, но предупредили, что в случае атаки противостояние приобретёт «новое качество». На этом фоне в ОДКБ констатировали обострение обстановки, отметив, что пролёты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой.