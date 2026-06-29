Путин сообщил о новых предложениях по украинскому конфликту: речь идет о локализации боевых действий

Украина выступила с предложением к России ограничить боевые действия в пределах только четырех регионов. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Еще одно предложение — ограничить боевые действия — прошу внимания — только четырьмя территориями, то есть проводить боевые действия только в Херсонской области, в Запорожской области, в ДНР и ЛНР, на всех остальных территориях боевые действия прекратить», — рассказал российский глава.
Президент пояснил, что согласие Москвы на подобные условия позволило бы Киеву перебросить войска с других направлений и сконцентрироваться на противостоянии с Россией.
Он также отметил, что для ВСУ, испытывающих нехватку кадров, такой сценарий мог бы стать выгодным. Тогда же Путин подчеркнул: Москва не станет спасать Киев, ограничивая бои новыми территориями.
Российский глава также сделал заявление о контактах по украинскому вопросу. Путин уточнил, что взаимодействие по переговорам и урегулированию ситуации на Украине продолжаются.
Президент РФ акцентировал, что удары по инфраструктурным объектам на территории РФ со стороны киевского режима не окажут влияния на обстановку в зоне СВО.
Путин отметил, что обстрелы гражданской инфраструктуры России преследуют двойную цель: нанести материальный урон и одновременно поддержать информационную кампанию, направленную на остановку российского продвижения.
Путин также не исключил, что Белоруссия может стать площадкой для переговоров по Украине, если процесс до этого дойдет.
Помимо этого, Путин добавил, что белорусский глава Александр Лукашенко со своей стороны готов всячески способствовать мирному урегулированию. Российский коллега особо отметил заслуги Лукашенко в организации обмена пленными, поблагодарив его за эту работу.
В свою очередь ВС РФ продолжают достигать целей спецоперации. На днях российское Минобороны заявило об освобождении населенных пунктов Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области.