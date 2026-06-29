Путин сообщил о новых предложениях по украинскому конфликту: речь идет о локализации боевых действий

Украина выступила с предложением к России ограничить боевые действия в пределах только четырех регионов. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.