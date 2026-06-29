Зеркальный пруд в Вашингтоне не стал синим после ремонта и продолжает цвести

Зеркальный пруд в Вашингтоне, несмотря на требование президента США Дональда Трампа, не удаётся привести в надлежащий вид: вода продолжает зеленеть.
Корреспондент РИА Новости передаёт, что водоём и прилегающий парк огорожены двухметровым забором. На ограждении размещены предупреждения об опасности «взрывчатых веществ» без уточнения деталей, а также обещание открыть пруд ко Дню независимости 4 июля.
Поверхность покрыта тиной и мусором, рядом чувствуется устойчивый запах затхлости. Территорию охраняют полицейские и бойцы национальной гвардии.
Ранее президент США заявлял, что правоохранительные органы расследуют случаи вандализма у зеркального пруда на Национальной аллее в Вашингтоне.