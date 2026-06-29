Зеркальный пруд в Вашингтоне не стал синим после ремонта и продолжает цвести

Корреспондент РИА Новости передаёт, что водоём и прилегающий парк огорожены двухметровым забором. На ограждении размещены предупреждения об опасности «взрывчатых веществ» без уточнения деталей, а также обещание открыть пруд ко Дню независимости 4 июля.