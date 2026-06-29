Генерал объяснил, что ждёт Украину, если она втянет в конфликт Белоруссию

«Скажем, белорусские “Искандеры” по Украине, например, по Чопу, ещё не били. То же самое можно сказать про “Орешник”. Обстрел “Искандерами” почти прямой наводкой туннеля, который идёт через Карпаты, если не разрушит его, то заблокирует. А это катастрофа для украинской армии», — добавил Бужинский.