Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал объяснил, что ждёт Украину, если она втянет в конфликт Белоруссию

Генерал Бужинский заявил, что попытки Киева втянуть Белоруссию в конфликт дорого обойдутся Украине.

Источник: Аргументы и факты

Попытки Киева втянуть Беларусь в военный конфликт дорого обойдутся самой Украине. Об этом в интервью aif.ru заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Тут Зеленский сильно рискует. У него и так непростое положение с личным составом, с резервами. Если он еще откроет второй фронт на границе с Белоруссией, то его положение станет совсем тяжелым», — сказал Бужинский.

По словам генерала, в случае агрессии Киева против Минска россияне вместе с белорусами получат возможность доставать некоторые цели на Западной Украине «Искандерами», до которых с российской территории сложно достать из-за большого расстояния.

«Скажем, белорусские “Искандеры” по Украине, например, по Чопу, ещё не били. То же самое можно сказать про “Орешник”. Обстрел “Искандерами” почти прямой наводкой туннеля, который идёт через Карпаты, если не разрушит его, то заблокирует. А это катастрофа для украинской армии», — добавил Бужинский.

Также эксперт напомнил, что с территории Белоруссии открывается самая короткая дорога на Киев.

Полностью интервью Евгения Бужинского читайте на aif.ru.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше