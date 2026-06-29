Генерал объяснил, что ждёт Украину, если она втянет в конфликт Белоруссию

Попытки Киева втянуть Беларусь в военный конфликт дорого обойдутся самой Украине. Об этом в интервью aif.ru заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
«Тут Зеленский сильно рискует. У него и так непростое положение с личным составом, с резервами. Если он еще откроет второй фронт на границе с Белоруссией, то его положение станет совсем тяжелым», — сказал Бужинский.
По словам генерала, в случае агрессии Киева против Минска россияне вместе с белорусами получат возможность доставать некоторые цели на Западной Украине «Искандерами», до которых с российской территории сложно достать из-за большого расстояния.
«Скажем, белорусские “Искандеры” по Украине, например, по Чопу, ещё не били. То же самое можно сказать про “Орешник”. Обстрел “Искандерами” почти прямой наводкой туннеля, который идёт через Карпаты, если не разрушит его, то заблокирует. А это катастрофа для украинской армии», — добавил Бужинский.
Также эксперт напомнил, что с территории Белоруссии открывается самая короткая дорога на Киев.
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