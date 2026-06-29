Фонд Печерского объяснил значение подвига партизана, взорвавшего нацистов

По словам Васильева, подпольщик не может открыто носить оружие, произносить громкие речи, демонстрировать свои убеждения. Напротив, он вынужден казаться обычным человеком, ежедневно общаться с врагом, выполнять привычную работу и скрывать свои намерения даже от тех, кому доверяет.