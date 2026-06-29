ЦАХАЛ нанёс ущерб объектам культурного наследия на юге Ливана

По словам министра, удары затронули древний город Тир, внесённый в в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где была разрушена верхняя часть античной колонны, мамлюкский рынок в Набатии, место паломничества христиан и мусульман, а также ряд исторических приграничных деревень. Кроме того, существуют опасения, что повреждения получила крепость крестоносцев в Тебнине.
Саламе отметил, что власти Ливана пока не могут полностью оценить масштаб ущерба, поскольку после вступления в силу режима прекращения огня часть приграничной территории остаётся под контролем израильских военных. По его словам, в этой зоне расположены замок Бофор, средневековые поселения и культовые сооружения разных религиозных общин.
В Армии обороны Израиля, отвечая на запрос Reuters, заявили, что удары наносятся исключительно при наличии военной необходимости и не преследуют цели причинить чрезмерный ущерб гражданской инфраструктуре. При планировании операций учитывают расположение объектов, требующих особой защиты. Израиль ранее утверждал, что бойцы «Хезболлы» использовали замок Бофор для размещения вооружения, однако власти Ливана отвергают эти обвинения.
После начала ударов по Тиру ливанская сторона обратилась с просьбой включить город в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Такой статус предусматривает дополнительные международные меры по сохранению памятников, однако соответствующее решение не принято.
Ранее Израиль отказался выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана, пока шиитская организация «Хезболла» не сложит оружие. Глава Минобороны Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль продолжает удерживать зону безопасности, включая район хребта Бофор. Кроме того, ЦАХАЛ сохраняет свободу действий для предотвращения атак на военных и населённые пункты на севере страны.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.