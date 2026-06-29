ЦАХАЛ нанёс ущерб объектам культурного наследия на юге Ливана

По словам министра, удары затронули древний город Тир, внесённый в в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где была разрушена верхняя часть античной колонны, мамлюкский рынок в Набатии, место паломничества христиан и мусульман, а также ряд исторических приграничных деревень. Кроме того, существуют опасения, что повреждения получила крепость крестоносцев в Тебнине.