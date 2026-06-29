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Сбербанк: ИИ не спровоцирует долгосрочный рост безработицы в России

Искусственный интеллект не приведет к долгосрочному росту безработицы в России на макроуровне, заявил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

Искусственный интеллект не приведет к долгосрочному росту безработицы в России на макроуровне, заявил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

Об этом Исаков рассказал в интервью «Ведомостям».

Он подчеркнул, что рост производительности труда из-за автоматизации создает дополнительную прибыль, давая правительству «ресурсы для макроэкономического маневра». Опыт последних лет показал, что Россия научилась оперативно применять меры бюджетного стимулирования экономики.

«Конечно, в отдельных отраслях спрос на специфические навыки может снизиться, но на макроуровне масштабного и долгосрочного роста безработицы не произойдет», — сказал он.

Экономист указал на важность обсуждения влияния новых технологий на занятость для раннего поиска превентивных решений.

Исаков добавил, что мобильное перемещение работников в новые динамичные сектора — ключ к росту реальных зарплат при внедрении ИИ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ, включая платформы с государственным участием.