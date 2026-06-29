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Байопик о Майкле Джексоне четвертый раз подряд возглавил прокат в уикэнд

Байопик о Майкле Джексоне четвертый уикэнд подряд возглавил прокат в России.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне — фильм «Майкл» снова возглавил кинопрокат в России, заработав 140,3 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.

На второй строчке осталась комедия «Холоп 3», собравшая за уикенд 109,6 миллиона рублей.

На третьем месте оказался мультфильм «Три богатыря: ни дня без подвига 3», который в свой первый уикенд заработал 48,6 миллиона рублей.

Картина «Закулисье реальности» стала четвертой и заработала 48,3 миллиона рублей.

Пятерку лидеров замыкает премьера «Распаковка» со сборами 33,4 миллиона рублей.