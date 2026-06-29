Bloomberg: фондовые рынки КНР и Индии тормозят из-за отсутствия ИИ-гигантов

Фондовые рынки Китая, Индии и Гонконга стали единственными крупными площадками в мире, где доля ведущих компаний в общей капитализации за год снизилась (в КНР и Индии — до 19%), сообщает Bloomberg. Как объяснила главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана, проблема возникла из-за того, что в этих регионах нет «единого доминирующего лидера в сфере ИИ», который бы мог «потянуть» за собой бенчмарки. То есть росту индексов Китая и Индии мешает то, что капитал на этих рынках слишком сильно распределен.