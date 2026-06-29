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Съезд «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва

От Хабаровского края в список кандидатов вошли Максим Иванов, Сергей Кравчук и Ольга Булкова.

Источник: AmurMedia

28 июня в Москве прошел XXIII Съезд «Единой России», в ходе которого партия подвела итоги своей работы в Госдуме за пять лет и выдвинула кандидатов на предстоящие выборы. В состав делегации от Хабаровского края вошли свыше 20 представителей во главе с вице-губернатором региона Сергеем Кузнецовым и секретарем реготделения «Единой России», депутатом Госдумы Максимом Ивановым.

В общий список кандидатов вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов.

В первую пятёрку федерального предвыборного списка партии вошли: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Дальневосточную региональную группу № 1 возглавил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. От Хабаровского края в состав группы вошла депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз» Ольга Булкова.

По Хабаровскому одномандатному округу № 73 выдвинут мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, по Комсомольскому округу № 74 — депутат Госдумы, секретарь реготделения «Единой России» Максим Иванов.

«С таким составом партия президента выходит в кампанию, чтобы работать на результат для страны и для жителей. Для всех нас это большая ответственность. Перед Хабаровским краем, перед людьми и перед нашей общей командой», — подчеркнул руководитель «Единой России» в регионе Максим Иванов, поблагодарив за оказанное доверие партию и людей, которые поддержали его в ходе предварительного голосования.

Представил список кандидатов секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. Съезд проголосовал за выдвижение всех перечисленных в нём кандидатов. Предвыборную программу «Единая Россия» примет в августе, на втором этапе Съезда.

Напомним, до утверждения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей.

В Хабаровском крае участие в процедуре приняли свыше 55 тысяч избирателей.

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