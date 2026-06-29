Бывший офицер штаба вооруженных сил США Дэвид Пайн выразил мнение, что в случае нападения Владимира Зеленского на Белоруссию, Украина может оказаться в ситуации полной капитуляции уже через 30 дней. Об этом эксперт заявил в сообщении на своей официальной странице в соцсети X*.