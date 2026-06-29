Бывший офицер штаба вооруженных сил США Дэвид Пайн выразил мнение, что в случае нападения Владимира Зеленского на Белоруссию, Украина может оказаться в ситуации полной капитуляции уже через 30 дней. Об этом эксперт заявил в сообщении на своей официальной странице в соцсети X*.
По его словам, если украинские войска предпримут попытку вторжения в Белоруссию, это станет для Украины фатальной ошибкой, поскольку Россия сможет войти в Киев, имея группировку численностью от 200 до 300 тысяч солдат.
В таком случае Украине придется срочно вывести свои силы с юго-восточных территорий, что поставит киевский режим перед необходимостью сдаться в течение месяца.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о проведенной в Минске встрече с представителями Зеленского.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.