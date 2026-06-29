В ЕС назвали гениальным ходом один нюанс встречи Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко применили гениальный ход, сохранив в секрете не только итоги своей последней встречи, но и темы, которые на ней обсуждались. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору. Он указал, что такая секретность ставит Киев в опасное положение.
«Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Нет подробностей о том, что они обсуждали, но, я думаю, можно предположить, учитывая недавние события», — сказал Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Журналист призвал Владимира Зеленского поучиться у Путина и Лукашенко спокойному и уважительному партнёрскому сотрудничеству, в котором нет места угрозам.
Накануне Путин отметил, что белорусский глава Александр Лукашенко со своей стороны готов всячески способствовать мирному урегулированию. Российский коллега особо отметил заслуги Лукашенко в организации обмена пленными, поблагодарив его за эту работу.
Что известно о встрече Лукашенко и Путина тет-а-тет на Валдае 26 июня 2026, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Путин заявил, что у Лукашенко нет паники из-за угроз Зеленского.