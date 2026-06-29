В ЕС назвали гениальным ходом один нюанс встречи Путина и Лукашенко

«Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Нет подробностей о том, что они обсуждали, но, я думаю, можно предположить, учитывая недавние события», — сказал Христофору в эфире своего YouTube-канала.