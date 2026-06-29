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«Придётся учитывать»: Посольство РФ жёстко отреагировало на ядерные амбиции Финляндии

В Посольстве РФ в Финляндии отметили, что внешних признаков подготовки инфраструктуры к размещению ядерного оружия пока не прослеживается. Однако даже теоретическая возможность серьёзно влияет на безопасность в регионе, и Москве придётся это учитывать.

Источник: Life.ru

Финляндия фактически открыла дорогу для размещения ядерного оружия на своей территории. 26 июня президент Александр Стубб одобрил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерных боезарядов, сообщает газета «Известия».

Законодательный запрет на подобные действия существовал почти 40 лет. Финляндия оставалась едва ли не единственной страной НАТО с таким жёстким внутренним ограничением. Его снятие, по мнению экспертов, носит скорее политический характер.

Первыми точками для размещения могут стать авиабазы из согласованного с США перечня, включая Рованиеми в Лапландии — всего в 147 км от границы с РФ. Именно туда скоро поступят истребители F-35A, способные нести американские ядерные бомбы B61−12.

Однако опрошенные специалисты считают реальное размещение маловероятным. Военный эксперт Илья Крамник отметил, что «натовского» ядерного оружия не существует — речь идёт об американском. Складывать его у российской границы опасно: такая база окажется на прямом прицеле.

Параллельно Финляндия проявляет интерес к французской программе ядерного сдерживания, к которой уже присоединились Норвегия, Дания и другие страны. Но технически это сложно: французское оружие не подходит под истребители F-35.

Большинство финнов, по данным опроса YouGov, против появления ядерного оружия на их земле. Однако Хельсинки демонстрирует решимость и пытается набрать вес в альянсе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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