«Придётся учитывать»: Посольство РФ жёстко отреагировало на ядерные амбиции Финляндии

В Посольстве РФ в Финляндии отметили, что внешних признаков подготовки инфраструктуры к размещению ядерного оружия пока не прослеживается. Однако даже теоретическая возможность серьёзно влияет на безопасность в регионе, и Москве придётся это учитывать.