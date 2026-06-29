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В Приморье нашли тело утонувшего в водохранилище мальчика

Водолазы нашли тело утонувшего в водохранилище мальчика в Приморье.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Водолазы МЧС нашли в водохранилище в Хорольском округе Приморья тело мальчика, утонувшего 28 июня, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее в главке сообщили, что 28 июня днем при купании на надувном матрасе в водохранилище около поселка городского типа Ярославский утонул 9-летний мальчик. Поиски 28 июня результата не дали, их продолжили в понедельник.

«Водолазы МЧС России обнаружили тело утонувшего ребенка в 100 метрах от берега на глубине около трех метров», — говорится в сообщении.

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