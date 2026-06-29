Ранее РИА Новости сообщило о заявлении главы киевского режима, который отметил, что никто никогда не будет указывать Украине, какие персоны она может чествовать. Он также уточнил, что внёс в Верховную раду законопроект о «национальном пантеоне», куда будут включать различных деятелей.