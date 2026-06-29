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Экс-премьер Польши ответил на слова Зеленского о героизации нацистов Киевом

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер высказался по поводу помощи Украине после слов Зеленского о героизации нацистов.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер и ряд других политиков из этой страны отреагировали на новое высказывание Владимира Зеленского о героизации нацистов, их пособников и других деятелей на Украине.

Ранее РИА Новости сообщило о заявлении главы киевского режима, который отметил, что никто никогда не будет указывать Украине, какие персоны она может чествовать. Он также уточнил, что внёс в Верховную раду законопроект о «национальном пантеоне», куда будут включать различных деятелей.

Миллер, комментируя эти слова Зеленского, отметил, что Польша должна перестать помогать Украине.

«Ну и хорошо. Никто и никогда не будет приказывать нам, кому помогать, а кому нет», — написал бывший польский премьер на своей странице в социальной сети X*.

В свою очередь, заместитель министра государственных активов Польши Роберт Кропивницкий выразил уверенность, что Зеленский будет разочарован последствиями, если добивается обострения отношений с соседней страной. Лидер польской партии «Левые» Анна-Мария Жуковская обвинила главу киевского режима в попытках набирать политические очки в глазах противников Варшавы в ЕС.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об установке памятника гетману Ивану Мазепе на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева. Он появился на месте, где до декабря 2013 года находился монумент Владимиру Ленину.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.