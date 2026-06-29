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Британия откажется от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БПЛА

Устаревающие эсминцы Великобритании будут заменены как минимум на шесть современных «гибридных» кораблей, оснащенных для развертывания беспилотников. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на Минобороны страны.

Устаревающие эсминцы Великобритании будут заменены как минимум на шесть современных «гибридных» кораблей, оснащенных для развертывания беспилотников. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на Минобороны страны.

В ведомстве объяснили, что вместо разработки концептуальных эсминцев Type 83, которые должны были прийти на смену устаревшему флоту Type 45, инвестиции направят на создание новых единых боевых кораблей (Common Combat Vessels). Суда смогут координировать беспилотные системы в воздухе, на воде и под водой.

Подобные корабли лучше соответствуют характеру современной войны и позволят расширить огневую мощь ВМС без увеличения численности экипажа и стоимости, отметили в британском Минобороны.

Новая программа станет частью Плана оборонных инвестиций (DIP), который уходящий в отставку премьер-министр Кир Стармер обязался опубликовать до начала саммита НАТО в Турции 7 июля. Технику задействуют «для противодействия российской активности в Северной Атлантике и на Крайнем Севере», а также для защиты подводной инфраструктуры. Кроме того, в рамках плана выделят 500 млн фунтов стерлингов на оснащение элитных подразделений Commando Force новыми катерами и автономными технологиями.

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