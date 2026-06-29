Ранее Life.ru писал, что решение Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины «‎почётное наименование» в честь УПА* вызвало серьёзный скандал между Киевом и Варшавой. Реакция властей Польши не заставила себя ждать. Польские власти призвали главу украинского режима Владимира Зеленского изменить решение по поводу наименования одного из подразделений ВСУ. Киеву предоставили несколько дней на пересмотр этого шага. На фоне скандала также была отменена лекция Елены Зеленской. Зеленская должна была выступить на Конференции по восстановлению Украины и принять участие в дебатах.