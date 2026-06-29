«Искал лоха и нашёл»: В Польше возмутились дерзостью Зеленского после героизации УПА*

«Видите ли вы здесь хоть каплю благодарности нашей стране за огромную помощь, благодаря которой Украина выжила? Почему он не был таким высокомерным раньше? Потому что он искал лоха и нашел его в лице польских властей», — написала политик в соцсети X.
Ранее Зеленский заявил, что Киев самостоятельно решает, кому быть благодарным и каких героев чтить. Конфликт разгорелся после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за героизации УПА*. Со своей стороны, Зеленский пригрозил Навроцкому негативными последствиями.
Позднее от ордена Белого орла также отказались трое экс-президентов Украины, глава МИД и посол в Варшаве. В Польше считают, что Зеленский раздувает скандал, чтобы отвлечь внимание от коррупции в высших эшелонах власти Украины.
Ранее Life.ru писал, что решение Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины «почётное наименование» в честь УПА* вызвало серьёзный скандал между Киевом и Варшавой. Реакция властей Польши не заставила себя ждать. Польские власти призвали главу украинского режима Владимира Зеленского изменить решение по поводу наименования одного из подразделений ВСУ. Киеву предоставили несколько дней на пересмотр этого шага. На фоне скандала также была отменена лекция Елены Зеленской. Зеленская должна была выступить на Конференции по восстановлению Украины и принять участие в дебатах.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Организация включена в перечень экстремистских, её деятельность запрещена в России.