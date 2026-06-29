Юрист рассказал, как вернуть деньги за плохой арбуз

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Покупатель имеет полное право требовать возврата денег за арбуз, оказавшийся испорченным, а если дело дойдет до отравления, то и компенсации расходов на лечение и морального вреда, при этом подтвердить покупку некачественного продукта может не только чек, но и банковская выписка или даже свидетель, рассказал РИА Новости юрист Сергей Карпычев.