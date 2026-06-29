Депутат Свищёв призвал жаловаться в ГЖИ при бездействии управляющих компаний

При отсутствии реакции управляющей компании на претензии жильцов следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, которая вправе штрафовать УК или лишать её лицензии, заявил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.
Парламентарий пояснил, что сначала необходимо направить в УК письменную претензию. Если ответа нет в течение 30 дней или проблема не решена, нужно подавать жалобу в ГЖИ, приложив фото, видео и другие доказательства.
Грязный подъезд, неработающий лифт или непонятные цифры в квитанциях — всё это повод для обращения, подчеркнул депутат.
«Не бойтесь жаловаться. Это не стукачество, это защита ваших прав. Одна жалоба может запустить механизм, который заставит УК работать. Если не заработает, то накажут рублём. Если не исправится — лишат лицензии. Действуйте», — заявил он.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как действовать при затоплении квартиры, если соседей сверху нет дома.