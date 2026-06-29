Павел Прилучный рассказал, как относится к светским вечеринкам

«Светская жизнь присутствует, но это большая часть моей профессии, от которой я отказаться, к сожалению, не могу. Я больше про семью и всегда променяю любой светский раут (если это необязательно) на время со своей женой и детьми. Про меня невозможно сказать “избалованный” или “мажор”, только если это не в рамках проектов, в которых я принимаю участие», — признается актер.