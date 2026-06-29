Reuters: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям

Соединенные Штаты и Иран намерены продолжить переговоры технического характера по всем пунктам ранее подписанного меморандума о взаимопонимании, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее издание Axios сообщало, что 30 июня в Дохе стороны планируют провести переговоры по вопросам, касающимся Ормузского пролива.
По словам источника, на который ссылается Reuters, технические переговоры, вероятно, будут продолжены по всем направлениям меморандума о взаимопонимании.
До этого стало известно, что военные США нанесли десять ударов по целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях.