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Reuters: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям

США и Иран продолжат переговоры по всем пунктам ранее подписанного меморандума.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты и Иран намерены продолжить переговоры технического характера по всем пунктам ранее подписанного меморандума о взаимопонимании, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее издание Axios сообщало, что 30 июня в Дохе стороны планируют провести переговоры по вопросам, касающимся Ормузского пролива.

По словам источника, на который ссылается Reuters, технические переговоры, вероятно, будут продолжены по всем направлениям меморандума о взаимопонимании.

До этого стало известно, что военные США нанесли десять ударов по целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях.

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