В Европе за неделю погибли больше 1300 человек из-за жары

По словам господина Гебрейесуса, из-за глобального потепления и изменений климата аномальная жара в Европе теперь наступает гораздо чаще, чем раньше. При этом он подчеркнул, что европейский континент в принципе нагревается быстрее всех на планете — в два раза быстрее, чем Земля в среднем.