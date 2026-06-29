Как поясняет автор, Евросоюз, несмотря на агрессивную риторику и ускоренную милитаризацию, не способен вести активные боевые действия против Москвы. В связи с этим, по его мнению, единственным вариантом для Запада остается расширение конфликта через систематические провокации у российских границ.