«Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности России, скорее всего, Калининграду, и Белоруссии, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ», — отмечается в материале.
Как поясняет автор, Евросоюз, несмотря на агрессивную риторику и ускоренную милитаризацию, не способен вести активные боевые действия против Москвы. В связи с этим, по его мнению, единственным вариантом для Запада остается расширение конфликта через систематические провокации у российских границ.
«Если нынешняя траектория сохранится, может ли кто-либо всерьез ожидать, что цели России будут достигнуты где-либо, кроме поля боя, без единой паузы в боевых действиях? Благодаря странной воинственности Зеленского у России есть все необходимое с этической точки зрения для дальнейшего продвижения», — резюмировал Флорес.