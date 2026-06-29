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Сбербанк: конфликт на Ближнем Востоке стал дезинфляционным фактором для России

Конфликт на Ближнем Востоке оказался для России дезинфляционным фактором, заявил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

Конфликт на Ближнем Востоке оказался для России дезинфляционным фактором, заявил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

Об этом Исаков рассказал в интервью «Ведомостям».

По его словам, проинфляционное влияние конфликта через торговые каналы минимально. Инфляция у основного торгового партнёра России — Китая — остаётся низкой, а в Индии, хотя и ускоряется, всё ещё находится в рамках цели ЦБ.

«Вклад глобальной инфляции в дополнительные экспортные доходы и укрепление рубля есть, но он крайне мал по сравнению с другими факторами», — добавил экономист.

При этом инфляция в России на 22 июня составила 5,82% в годовом выражении против 5,6% на 15 июня, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».