Сбербанк: конфликт на Ближнем Востоке стал дезинфляционным фактором для России

Конфликт на Ближнем Востоке оказался для России дезинфляционным фактором, заявил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.
Об этом Исаков рассказал в интервью «Ведомостям».
По его словам, проинфляционное влияние конфликта через торговые каналы минимально. Инфляция у основного торгового партнёра России — Китая — остаётся низкой, а в Индии, хотя и ускоряется, всё ещё находится в рамках цели ЦБ.
«Вклад глобальной инфляции в дополнительные экспортные доходы и укрепление рубля есть, но он крайне мал по сравнению с другими факторами», — добавил экономист.
При этом инфляция в России на 22 июня составила 5,82% в годовом выражении против 5,6% на 15 июня, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».