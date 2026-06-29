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Новосибирск и Мандалай подписали план совместной работы в день 133-летия столицы Сибири

В день празднование 133-летия Новосибирска мэр города Максим Кудрявцев провёл встречу с главой города Мандалай Кхин Маун Эй, результатом которой стало подписание плана сотрудничества. Об этом Максим Кудрявцев сообщил в своём MAX-канале.

Источник: Сиб.фм

Приезд делегаций городов-побратимов и российских партнёров подчеркнул открытость сибирской столицы и её готовность к обмену опытом для улучшения жизни горожан.

Хотя побратимские отношения между Новосибирском и Мандалаем установлены лишь в 2024 году, подписанный документ закладывает базу для планомерной работы. Он охватывает такие сферы, как культура, туризм, выставочная деятельность и медиа. Жители Новосибирска уже познакомились с культурой Мьянмы благодаря выставке «Мьянма — золотая земля» и совместному концерту мьянманских артистов с Сибирским народным хором.

Максим Кудрявцев выразил уверенность, что живые контакты и обмен городскими практиками откроют новые горизонты для совместных проектов на благо жителей обоих регионов.