Новосибирск и Мандалай подписали план совместной работы в день 133-летия столицы Сибири

Приезд делегаций городов-побратимов и российских партнёров подчеркнул открытость сибирской столицы и её готовность к обмену опытом для улучшения жизни горожан.
Хотя побратимские отношения между Новосибирском и Мандалаем установлены лишь в 2024 году, подписанный документ закладывает базу для планомерной работы. Он охватывает такие сферы, как культура, туризм, выставочная деятельность и медиа. Жители Новосибирска уже познакомились с культурой Мьянмы благодаря выставке «Мьянма — золотая земля» и совместному концерту мьянманских артистов с Сибирским народным хором.
Максим Кудрявцев выразил уверенность, что живые контакты и обмен городскими практиками откроют новые горизонты для совместных проектов на благо жителей обоих регионов.