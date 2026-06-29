Новосибирск и Мандалай подписали план совместной работы в день 133-летия столицы Сибири

Хотя побратимские отношения между Новосибирском и Мандалаем установлены лишь в 2024 году, подписанный документ закладывает базу для планомерной работы. Он охватывает такие сферы, как культура, туризм, выставочная деятельность и медиа. Жители Новосибирска уже познакомились с культурой Мьянмы благодаря выставке «Мьянма — золотая земля» и совместному концерту мьянманских артистов с Сибирским народным хором.