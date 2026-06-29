Общественная палата предупредила о мошеннических схемах в сезон отпусков

В летний период мошенники рассылают поддельные сообщения от авиакомпаний и создают фейковые объявления об аренде для хищения денег, предупредил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.
Об этом Машаров рассказал РИА Новости.
По его словам, аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони и присылают ссылку на фейковый сайт. В таких сообщениях обычно содержатся фразы «доступен спецтариф», «срочно подтвердите бронь», «внесите сбор за сохранение билета».
Машаров призвал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить данные банковских карт на сторонних сайтах.
Кроме того, летом растёт число фейковых объявлений о сдаче квартир и домов. Они сопровождаются красивыми фото, а цены указаны ниже рынка. Эксперт пояснил, что расчёт идёт на страх остаться без жилья в высокий сезон.
Машаров рекомендовал бронировать жильё только на проверенных платформах, не переводить деньги на карты незнакомцам, проверять отзывы, дату создания объявления и профиль владельца, а также запрашивать договор или официальное подтверждение брони.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказали, как аннулировать оформленный мошенниками микрозаём при действующем самозапрете на кредиты.