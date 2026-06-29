Парламентарии Железногорска предложили кандидатуры в новый состав Общественной палаты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Парламентарии Железногорска предложили кандидатур от депутатского корпуса для формирования нового состава Общественной палаты.
Предыдущий созыв завершил свой трехлетний срок работы. На комиссии по вопросам местного самоуправления и законности стартовал процесс выбора нового состава палаты.
Среди кандидатур: экс-депутат Вера Мамонтова, волонтер Татьяна Добрынских, представитель АО «РЕШЕТНЕВ» Анна Башкова, профсоюзный деятель Татьяна Шаповалова, руководитель НКО Владимир Галкин, представитель Союза ветеранов СВО Андрей Семенов и представитель организации «Железногорск — защитникам» Мария Заворохина.
Кандидатам разошлют уведомления с предложением рассмотреть возможность вхождения в состав Общественной палаты. Они, в свою очередь, направят в Совет свое согласие и необходимый список документов.
Отметим, 7 членов Общественной палаты утверждает глава города, 7 — Совет депутатов, еще 7 выбирают утвержденные члены палаты из числа представителей некоммерческих организаций и общественных объединений. Полномочный состав принимает участие в решении важных вопросов развития ЗАТО, курирует социальные инициативы.