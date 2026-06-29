Христофору раскрыл гениальный ход в переговорах Путина и Лукашенко

Напомним, 26 июня Александр Лукашенко прибыл в РФ с рабочим визитом. Он и Владимир Путин провели встречу на Валдае. Ранее президент России отметил, что громкие и резкие заявления в адрес Белоруссии не приводят к панике в руководстве страны. Путин подчеркнул, что Лукашенко сохраняет спокойствие и осмотрительность в своих действиях.