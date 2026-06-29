Христофору раскрыл гениальный ход в переговорах Путина и Лукашенко

Решение сохранить в тайне темы переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко оказалось гениальным ходом, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
Он уверен, что этот шаг заставил волноваться киевский режим.
«Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву», — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Вместе с тем, по словам Христофору, что, «учитывая недавние события», можно предположить, какие вопросы обсуждались на переговорах. Журналист также выразил мнение, что для киевского режима стало неожиданностью, что белорусский лидер не поддался на угрозы Владимира Зеленского.
«Именно так и работают настоящие партнеры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!» — добавил он.
Напомним, 26 июня Александр Лукашенко прибыл в РФ с рабочим визитом. Он и Владимир Путин провели встречу на Валдае. Ранее президент России отметил, что громкие и резкие заявления в адрес Белоруссии не приводят к панике в руководстве страны. Путин подчеркнул, что Лукашенко сохраняет спокойствие и осмотрительность в своих действиях.