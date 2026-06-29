Reuters: США и Иран продолжат переговоры по всем пунктам соглашения

США атаковали территорию Ирана после атаки на танкер в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) применил ракеты и БПЛА против американских объектов в Кувейте и Бахрейне. Позже представитель Ирана заявил об отмене технических переговоров с США, намеченных на воскресенье.