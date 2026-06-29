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Daily Mail: британцев уведомили о досрочном освобождении семи тысяч преступников

Свыше семи тыс. жителей Великобритании получили письма о возможном досрочном выходе на свободу осуждённых по их делам.

Свыше семи тыс. жителей Великобритании получили письма о возможном досрочном выходе на свободу осуждённых по их делам.

Об этом сообщила газета Daily Mail.

В Министерстве юстиции объяснили готовящуюся меру переполненностью тюрем. По данным издания, первая волна освобождений запланирована на 2 сентября.

Сначала выйдут те, кто получил сроки менее полутора лет, а с июня 2027 года программа распространится на преступников, осуждённых на сроки свыше 12 лет.

В ведомстве утверждают, что одновременно строятся 14 тыс. новых тюремных мест и нанимаются дополнительные сотрудники для контроля за досрочно освобождёнными.