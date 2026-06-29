Депутат Якубовский: жильцы могут получать деньги за сдачу крыши дома в аренду

«Но если речь идёт, например, о базовой станции сотовой связи на крыше, которая нужна оператору не только для обслуживания жителей этого дома, а для покрытия района или более широкой сети, это уже другая правовая конструкция. Такое оборудование не должно автоматически приравниваться к инфраструктуре, размещаемой в интересах абонентов конкретного многоквартирного дома», — объяснил собеседник RT.