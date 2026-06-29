Депутат Якубовский: жильцы могут получать деньги за сдачу крыши дома в аренду

Если оператор связи размещает оборудование, необходимое для подключения жителей конкретного многоквартирного дома к интернету, действует специальный порядок: за такое размещение на общем имуществе арендная плата не взимается.
Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Но если речь идёт, например, о базовой станции сотовой связи на крыше, которая нужна оператору не только для обслуживания жителей этого дома, а для покрытия района или более широкой сети, это уже другая правовая конструкция. Такое оборудование не должно автоматически приравниваться к инфраструктуре, размещаемой в интересах абонентов конкретного многоквартирного дома», — объяснил собеседник RT.
По словам парламентария, в этом случае крыша остаётся общим имуществом собственников помещений, и её использование возможно только по решению общего собрания.
«Собственники вправе определить, согласны ли они на размещение такого оборудования, на каких условиях, за какую плату и куда будут направляться полученные средства. На практике это может быть полезным источником дохода для дома. Деньги можно направить на ремонт, обслуживание общего имущества, благоустройство или иные нужды, которые определят сами жители», — отметил депутат.
Но такие решения должны приниматься прозрачно, а не через договорённости между оператором и управляющей организацией без участия собственников, подчеркнул он.
«Отдельно должны быть урегулированы вопросы безопасности, доступа на крышу, оплаты электроэнергии, ответственности за повреждение имущества и демонтажа оборудования. Иначе вместо дополнительного дохода дом может получить конфликт, технические риски и споры между жителями, управляющей организацией и оператором», — заключил собеседник RT.
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