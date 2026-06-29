Axios узнал о договоре США и Ирана прекратить удары

США нанесли несколько ударов по Ирану. Президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении условий прекращения огня. По его словам, тот выпустил четыре беспилотника по танкеру, который шел через Ормузский пролив. Американский лидер допустил, что «Иран может перестать существовать», если Соединенные Штаты возобновят полноценные боевые действия. «Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатое», — пригрозил он.