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Axios узнал о договоре США и Ирана прекратить удары

Стороны также собираются провести встречу 30 июня в Дохе, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива, пишет Axios.

Источник: РБК

США и Иран договорились прекратить удары и собираются провести встречу во вторник, 30 июня, в столице Катара Дохе, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Мы решили прекратить все кинетические действия», — сказал собеседник.

По словам источника, изначально планировалось, что в этот день в Швейцарии пройдут переговоры по ядерной программе Ирана, однако из-за эскалации напряженности место их проведения было изменено, а повестка дня сместилась в сторону ситуации в вокруг пролива. Собеседники издания сообщили, что в переговорах, как ожидается, примет участие Ник Стюарт, возглавляющий американскую техническую группу.

США и Иран обмениваются ударами, несмотря на меморандум о взаимопонимании.

США нанесли несколько ударов по Ирану. Президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении условий прекращения огня. По его словам, тот выпустил четыре беспилотника по танкеру, который шел через Ормузский пролив. Американский лидер допустил, что «Иран может перестать существовать», если Соединенные Штаты возобновят полноценные боевые действия. «Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатое», — пригрозил он.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на американские удары атаковал авиабазу США Али аль-Салем в Кувейте и базу Пятого флота ВМС в порту Салман в Бахрейне.

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