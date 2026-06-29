Потомок Бисмарка: в России люди чувствуют себя в безопасности

«Когда ты в России гость — тебя принимают очень дружелюбно. Это невероятно. К тому же тут очень чисто, я много тут езжу на метро, и тут не увидишь грязи на станциях, как у нас в Германии. И тут чувствуешь себя в полной безопасности — то, чего больше нет в Германии. Можно по вечерам гулять по улицам, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, даже молодые девушки не боятся ходить одни в темное время суток. Это показывает, что ваша страна может гордиться тем, что она делает для людей», — сказал фон Бисмарк.