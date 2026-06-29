Гадают в бессильной злобе: В Европе раскрыли, как закрытые переговоры Путина и Лукашенко взбесили Киев

Он считает, что решение не раскрывать темы переговоров оказалось гениальным ходом. По мнению эксперта, неопределённость вокруг встречи лишь усилила нервозность украинской стороны, которой остаётся только строить предположения о достигнутых договорённостях. Христофору также заявил, что украинские власти не добились желаемого эффекта своими угрозами в адрес Белоруссии.
В завершение журналист противопоставил взаимодействие Владимира Путина и Александра Лукашенко действиям Владимира Зеленского.
«Именно так и работают настоящие партнёры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!» — заявил кипрский обозреватель.
Напомним, продолжительные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в резиденции на Валдае в закрытом формате. Встреча состоялась на фоне угроз со стороны Украины в адрес Минска. Ранее Путин заявил, что более суток общался с Лукашенко в неформальной обстановке. Кроме того, он высоко оценил итоги визита Лукашенко, назвав его удачным и содержательным.
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