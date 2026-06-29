Гадают в бессильной злобе: В Европе раскрыли, как закрытые переговоры Путина и Лукашенко взбесили Киев

Напомним, продолжительные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в резиденции на Валдае в закрытом формате. Встреча состоялась на фоне угроз со стороны Украины в адрес Минска. Ранее Путин заявил, что более суток общался с Лукашенко в неформальной обстановке. Кроме того, он высоко оценил итоги визита Лукашенко, назвав его удачным и содержательным.