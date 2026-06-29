Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гадают в бессильной злобе: В Европе раскрыли, как закрытые переговоры Путина и Лукашенко взбесили Киев

Закрытый характер переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко оказался для украинских властей более чувствительным, чем публикация деталей встречи. Такую оценку дал кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.

Источник: Life.ru

Он считает, что решение не раскрывать темы переговоров оказалось гениальным ходом. По мнению эксперта, неопределённость вокруг встречи лишь усилила нервозность украинской стороны, которой остаётся только строить предположения о достигнутых договорённостях. Христофору также заявил, что украинские власти не добились желаемого эффекта своими угрозами в адрес Белоруссии.

В завершение журналист противопоставил взаимодействие Владимира Путина и Александра Лукашенко действиям Владимира Зеленского.

«Именно так и работают настоящие партнёры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!» — заявил кипрский обозреватель.

Напомним, продолжительные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в резиденции на Валдае в закрытом формате. Встреча состоялась на фоне угроз со стороны Украины в адрес Минска. Ранее Путин заявил, что более суток общался с Лукашенко в неформальной обстановке. Кроме того, он высоко оценил итоги визита Лукашенко, назвав его удачным и содержательным.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше